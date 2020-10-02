Мишустин рассказал о мерах по поддержке рынка труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Правительство России в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов, продолжит открывать центры опережающей профессиональной подготовки в регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"У нас направлено сегодня 3 миллиарда рублей на организацию переобучения, за счет этого примерно более 110 тысяч человек получат новую профессию, новые знания, навыки, которые будут востребованы на рынке труда, и организовано такое переобучение в том числе на базе колледжей", – приводит слова Мишустина РИА Новости.
Он также сообщил, что на портале "Работа в России" есть различные вакансии.
"Я сам смотрел несколько порталов крупных городов, в Москве – более 300 тысяч вакансий сам видел, которые так или иначе доступны для того, чтобы устроиться на работу", – сказал он.
Глава кабмина отметил, что в 14 регионах страны были открыты центры опережающей профессиональной подготовки, а в 2021 году они появятся еще в 15 субъектах РФ.
Как стало известно ранее, премьер подписал распоряжение о выделении дополнительно 35,3 миллиарда рублей на выплату пособий по безработице. До 31 августа на эти цели потратили 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, власти решили дополнительно профинансировать эту меру поддержки.
Ранее Мишустин сообщил, что с 1 апреля безработица в стране выросла в 3,5 раза. Он отметил, что численность лиц, не имеющих работы, составила почти 3 миллиона человек.
В то же время, по словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, безработица в России постепенно выходит на показатели, которые существовали до пандемии коронавируса. Он также подчеркнул, что в связи с ситуацией с COVID-19 количество не имеющих работу не выросло в РФ до таких высоких показателей, которые присутствовали в Америке.
В Совет Федерации недавно внесли предложение о введении базового дохода для безработных. Инициативу выдвинул глава экономического комитета верхней палаты российского парламента Андрей Кутепов. Он отметил, что наличие фиксированной денежной суммы от государства будет гарантировать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.
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