Кабмин дополнительно выделит 35,3 млрд рублей на выплату пособий по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 35,3 миллиарда рублей на выплату пособий по безработице, сообщается на сайте кабмина.

До 31 августа на эти цели потратили 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств.

Чтобы избежать невыплат, власти решили дополнительно профинансировать эту меру поддержки. Роструду поручили проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться средства. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.

Сегодня размер пособия по безработице варьируется от 1,5 тысячи до 12 тысяч 130 рублей в зависимости от категории получателя.

Ранее Мишустин сообщил, что с 1 апреля безработица в стране выросла в 3,5 раза. Он отметил, что численность лиц, не имеющих работы, составила почти 3 миллиона человек.

В то же время, по словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, безработица в России постепенно выходит на показатели, которые существовали до пандемии коронавируса. Он также подчеркнул, что в связи с ситуацией с COVID-19 количество не имеющих работу не выросло в РФ до таких высоких показателей, которые присутствовали в Америке.

В Совет Федерации недавно внесли предложение о введении базового дохода для безработных. Инициативу выдвинул глава экономического комитета верхней палаты российского парламента Андрей Кутепов. Он отметил, что наличие фиксированной денежной суммы от государства будет гарантировать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.