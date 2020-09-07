В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил установить в РФ базовый доход для безработных.
"Необходимо рассмотреть предложение научного сообщества о внедрении выплаты базового дохода безработным гражданам", – говорится в письме на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.
Кутепов пояснил, что фиксированная денежная сумма от государства гражданам страны будет гарантировать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации. Безусловный базовый доход не будет зависеть от рода деятельности, экономического и социального положения.
"Несмотря на то, что пособия по безработице были увеличены в период пандемии, они не позволили семьям компенсировать утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни", – отметил глава комитета.
По его словам, произвести стартовые затраты на введение экспериментальной "Программы условный базовый доход" позволят финансовые резервы страны.
"В министерстве труда и социальной защиты РФ прогнозируют до 5,5-6 миллионов безработных к концу 2020 года. Для удовлетворения минимальных потребностей им необходимо выплачивать пособие в размере не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения", – говорится в письме.
Программу предполагают начать в 2020 году и продолжать до 2025 года.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в ведомстве не приняли окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году.
Согласно действующему законодательству, минимальный размер оплаты труда необходимо рассчитывать на основе прожиточного минимума. За второй квартал 2020 года он составил 12 392 рубля. Действующий размер МРОТ равен 12 тысячам 130 рублям.
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