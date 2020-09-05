Глава Минтруда рассказал о планах по увеличению МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в ведомстве не приняли окончательного решения по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас еще нет окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году. У нас будет на следующей неделе ряд совещаний, на которых это будет обсуждаться", – заявил чиновник.

Согласно действующему законодательству, минимальный размер оплаты труда необходимо рассчитывать на основе прожиточного минимума. За второй квартал 2020 года он составил 12 тысяч 392 рубля.

Действующий размер МРОТ равен 12 тысячам 130 рублям.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что субъектам федерации могут запретить снижать прожиточный минимум. Такую инициативу якобы обсуждали на совещании кабмина. Ограничение будет введено в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем прошлогодняя ставка.

До уровня МРОТ могут повысить государственные академические стипендии вузов. Минобрнауки РФ изучает возможные варианты введения таких учебных выплат.

