В Совфеде поддержали инициативу фиксированной почасовой оплаты труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с Москвой 24 поддержал законопроект, устанавливающий фиксированную почасовую оплату. Однако, по его мнению, у работодателей может возникнуть много вопросов по данной инициативе.
"Я, как человек и член Совета Федерации, выступаю за и поддерживаю любое решение, которое способствует увеличению заработной платы людей", – заявил Варфоломеев.
Парламентарий считает, что увеличение заработной платы приведет к увеличению средств, поступающих в фонд социального страхования, и окажет положительное влияние на экономику нашей страны.
Однако Варфоломеев отметил необходимость обсудить данное предложение с работодателями. У них, по его мнению, может возникнуть много вопросов.
Ранее в правительство был направлен законопроект о введении в России почасовой оплаты труда для работающих по срочным договорам и на неполный день. Как говорится в документе, плата должна быть не ниже 150 рублей в час, а впоследствии индексироваться один раз в год.
Внедрить инициативу предлагают с 1 января 2021 года. При этом применение такой оплаты труда для других целей не допускается. Поясняется, что часовая ставка, исходя из МРОТ (12 130 рублей), крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.
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