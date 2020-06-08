В Совфеде поддержали инициативу фиксированной почасовой оплаты труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с Москвой 24 поддержал законопроект, устанавливающий фиксированную почасовую оплату. Однако, по его мнению, у работодателей может возникнуть много вопросов по данной инициативе.

"Я, как человек и член Совета Федерации, выступаю за и поддерживаю любое решение, которое способствует увеличению заработной платы людей", – заявил Варфоломеев.

Парламентарий считает, что увеличение заработной платы приведет к увеличению средств, поступающих в фонд социального страхования, и окажет положительное влияние на экономику нашей страны.

Однако Варфоломеев отметил необходимость обсудить данное предложение с работодателями. У них, по его мнению, может возникнуть много вопросов.

Ранее в правительство был направлен законопроект о введении в России почасовой оплаты труда для работающих по срочным договорам и на неполный день. Как говорится в документе, плата должна быть не ниже 150 рублей в час, а впоследствии индексироваться один раз в год.

Внедрить инициативу предлагают с 1 января 2021 года. При этом применение такой оплаты труда для других целей не допускается. Поясняется, что часовая ставка, исходя из МРОТ (12 130 рублей), крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.