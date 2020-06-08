В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

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Парламентарии от ЛДПР направили в правительство законопроект о введении в России почасовой оплаты труда для работающих по срочным договорам и на неполный день. Как говорится в документе, плата должна быть не ниже чем 150 рублей в час, а впоследствии индексироваться один раз в год.

Внедрить инициативу предлагают с 1 января 2021 года. При этом применение такой оплаты труда для других целей не допускается, передает РИА Новости. Поясняется, что часовая ставка исходя из МРОТ (12 130 рублей) крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

Авторы законопроекта указали, что работодатели часто снижают оплату, устанавливают псевдосокращенный рабочий день и выплачивают зарплату в конвертах. Таким образом они стараются избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. Все это позволяет получать необоснованно высокую прибыль.

"В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями", – отмечается в пояснительной записке. Принятие законопроекта позволит повысить доходы россиян и сделать шаг в сторону повышения оплаты труда до уровня индустриально развитых стран.

Ранее стало известно, что в России могут появиться нормы, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Эксперты назвали тему актуальной в условиях кризиса и роста безработицы.