Касперская заявила о риске эмиграции IT-специалистов

05:29
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская призвала правительство признать IT-отрасль пострадавшей от пандемии коронавируса.
Как пишет РБК, она совместно с президентом ассоциации "Руссофт" Валентином Макаровым обратилась с соответствующей просьбой в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
В нем говорится, что при банкротстве IT-компаний их восстановление будет практически невозможно. По этой причине в ближайшие годы Россию могут покинуть до 15 тысяч специалистов.
Касперская указала, что спад в отрасли приведет к сокращению персонала, так как фонд оплаты труда составляет порядка 80 процентов расходов ИТ-компаний.
В этой связи авторы обращения предложили субсидировать государственный спрос на российскую IT-продукцию, а также предоставить рассрочку страховых выплат и НДФЛ для IT-компаний.
Ранее эксперты заявили, что IT-индустрия и телекоммуникации входят в число тех отраслей, которые перенесут текущую экономическую ситуацию легче других.
В частности, это увязали с переходом многих областей жизни в виртуальную реальность. Так, капитализация компании Zoom превысила 40 миллиардов долларов.
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