Эксперт рассказал об отраслях, которые переживают рост во время пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин в интервью радио Sputnik рассказал о направлениях, которые в настоящий момент переживают рост.
В частности, он отметил расцвет ряда IT-компаний, что связано с переходом многих областей жизни в виртуальную реальность. Бахтин привел пример компании Zoom, капитализация которой превысила 40 миллиардов долларов.
"Мы видим всплеск спроса на решения по удаленной работе, на телемедицину, на облачные сервисы. Ряд IT-компаний являются бенефициарами того, что сейчас происходит", – подчеркнул Бахтин.
Также он указал на то, что в благоприятном положении оказались компании, которые специализируются на доставке и перевозках. Кроме того, эксперт отметил рост в области фармацевтики. Бахтин рассказал, что аптечные сети в настоящий момент переживают резкий спрос на свою продукцию. Это же касается и компаний, которые занимаются разработкой препаратов против коронавируса.
"Мы видим сильный всплеск спроса на покупку лекарств и в целях профилактики, и в целях лечения", – сказала Бахтин.
Также он дал советы по покупке акций компаний отраслей, которые в условиях пандемии коронавируса переживают рост. В частности, инвестиционный стратег предостерег от одновременной покупки большого количества акций.
"Нужно заходить в рынок по стратегии усреднения – когда вы не по одной цене покупаете все сегодня. Сумму, которая у вас есть, вы делите, например, на пять частей и обозначаете время, когда будете приобретать ценные бумаги. Например, каждые 2-3 недели вы по чуть-чуть заходите в рынок. Тогда получится, что ваш портфель сформируется по более равновесной цене", – отметил Бахтин.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что необходимо организовать поддержку государства российским компаниям, чтобы они смогли сохранить трудовой коллектив и выполнить обязательства перед поставщиками.
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