Предприятиям нужно помочь для продолжения работы – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо помогать предприятиям для продолжения работы и выплат зарплат персоналу. Об этом глава государства сообщил на совещании, передает РИА Новости.

В начале совещания Путин напомнил, что государство предоставило каникулы по ипотечным и потребительским кредитам, льготные кредиты предприятиям на пополнение оборотных средств и выплату зарплаты. Данные меры принимаются на фоне ситуации с коронавирусом.

По словам Путина, поддержка государства требуется для того, чтобы российские компании сохраняли трудовой коллектив, выполняли обязательства перед поставщиками.

Особые меры начали вводить в связи с распространением COVID-19. В России за последние сутки зарегистрировали 4 774 случая коронавирусной инфекции, из них 1 959 – в Москве. Всего в РФ зафиксировано 62 773 случая коронавируса.

Ранее Путин предложил новые меры поддержки системообразующих предприятий. Кроме того, президент РФ предложил безвозмездную помощь для малого и среднего бизнеса.