Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний более 23 млрд рублей

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Владимир Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний более 23 миллиардов рублей. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

"Мы знаем, что с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей", – сказал Путин.

Глава государства пояснил, что эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, выплату зарплат сотрудникам и оплату стоянки воздушных сил.

С 27 марта в России прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,5 миллиарда рублей на компенсацию авиакомпаниям за вывоз россиян. Росавиацию обязали контролировать целевое и эффективное использование этих средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.

Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.

