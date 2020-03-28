Правительство РФ выделит 1,5 млрд рублей Росавиации на компенсации авиаперевозчикам

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Правительство РФ выделит Росавиации из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере 1,5 миллиарда рублей. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.

Деньги получат российские авиакомпании в качестве компенсации за вывоз россиян из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

Росавиацию обязали контролировать целевое и эффективное использование этих средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.

С 27 марта Россия закрыла международное авиасообщение, разрешив выполнять только вывозные рейсы для возвращения граждан РФ домой. Накануне лоукостер "Победа" объявил о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая.

Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.

Ранее Мишустин распорядился полностью закрыть движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска на границе России, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Также правительство утвердило перечень товаров первой необходимости. В список за исключением продовольственных товаров вошли 23 позиции. Среди них детские товары, мыло, туалетные принадлежности, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом во всем мире перевалило за 600 тысяч. В РФ подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране выявлено 1264 инфицированных.