Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

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Правительство РФ утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с пандемией коронавируса. Документ опубликован на сайте кабинета.

В список за исключением продовольственных товаров вошли 23 позиции. Среди них детские товары, мыло, туалетные принадлежности, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

Также в список попали печатные СМИ, табачная продукция, бензин, зоотовары, похоронные принадлежности, свечи и спички.

Региональные власти могут дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом во всем мире перевалило за 600 тысяч. В РФ подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране выявлено 1264 инфицированных.

В Москве действует режим повышенной готовности, направленный на сдерживание инфекции. С 28 марта по 5 апреля ограничена работа кафе, ресторанов, общественных пространств и розничных магазинов, введена нерабочая неделя для граждан, которые не могут работать удаленно.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Необходимые продукты и услуги им помогут получить волонтеры и социальные работники.

Лаборатории Москвы за сутки провели 6,5 тысячи исследований анализов на коронавирусную инфекцию.Производственные мощности позволяют в дальнейшем проводить по 10 тысяч исследований за сутки.