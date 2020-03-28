В Москве провели 6,5 тысяч исследований на коронавирус за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Лаборатории Москвы за прошедшие сутки провели 6,5 тысяч исследований анализов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва стремительно наращивает объемы исследований на коронавирус. С момента запуска городских лабораторий прошло меньше недели. И если в начале в них проводили в среднем 4 тысячи исследований в сутки, то сегодня это уже 6,5 тысяч", – заявила представитель мэрии.

По словам Раковой, производственные мощности позволяют в дальнейшем проводить по 10 тысяч исследований за сутки.

Заммэра Москвы также уточнила, что в столице расширяют круг лиц, которые обязаны сдавать анализ. Ранее проверку проводили, в том числе, для больных с пневмонией, а теперь пробы начнут брать и у родственников данных пациентов.

"Первый шаг к предотвращению распространения пандемии - увеличение количества людей, которых необходимо проверять на коронавирус... За первый день взяли уже около 400 анализов", – подчеркнула Ракова.

Дополнительная категория граждан, у которых берут пробы с симптомами ОРВИ – горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в Российской Федерации подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 регионах. В Москве выявлено 114 новых заболевших.

