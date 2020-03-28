В Филатовской больнице создали систему обратной связи для пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городскую клиническую больницу №15 имени Филатова, которую ранее переоборудовали для приема граждан с COVID-19, оснастили системой обратной связи для пациентов.

"В условиях непростой эпидемиологической ситуации люди проявляют повышенную тревожность и беспокойство. Чтобы успокоить наших пациентов, мы приняли решение создать общебольничный канал для общения между врачами и пациентами, с возможностью круглосуточно отвечать на их жизненно важные вопросы", – заявил главврач медучреждения Валерий Вечорко.

В отделениях больницы разместят особый QR-код для доступа к системе. Ее дополнили круглосуточной горячей линией.

Также в Филатовской больнице подготовили серию информационно-познавательных роликов и развлекательного контента для пациентов. Более того, врачи-инфекционисты и эпидемиологи в формате вебинаров ответят на наиболее частые вопросы граждан.

"В больнице также создана служба психологической поддержки, как для больных, так и для врачей. Наша задача - это не только физическое здоровье наших пациентов, но и их психологический комфорт", – подчеркнул Вечорко.

Больница №15 имени Филатова была переоборудована для работы с пациентами, инфицированными коронавирусом, накануне, 27 марта.Отделение открыл мэр Москвы Сергей Собянин. В распоряжении врачей более 1300 обычных коек и свыше 110 – в отделении реанимации.

За последние сутки в Российской Федерации подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявлено 114 новых заболевших.

