В Москве выявлено 114 новых случаев заражения COVID-19

12:23
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
За последние сутки в столице зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за болезнью.
"В столице подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 817 случаев коронавируса", – объявили в оперштабе.
На данный момент медики определили всех, кто близко контактировал с зараженными. И они, и пациенты с подтвержденным диагнозом уже находятся под наблюдением врачей.
В оперативном штабе напомнили, что на территории Москвы действует режим повышенной готовности, направленный на сдерживание инфекции. С 28 марта по 5 апреля ограничена работа кафе, ресторанов, общественных пространств и розничных магазинов, введена нерабочая неделя для граждан, которые не могут работать удаленно.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Необходимые продукты и услуги им помогут получить волонтеры и социальные работники.
За последние сутки в Российской Федерации подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране выявлено 1264 инфицированных.
В ТиНАО идет круглосуточное строительство нового инфекционного центра
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: