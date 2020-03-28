В Москве выявлено 114 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За последние сутки в столице зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за болезнью.

"В столице подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 817 случаев коронавируса", – объявили в оперштабе.

На данный момент медики определили всех, кто близко контактировал с зараженными. И они, и пациенты с подтвержденным диагнозом уже находятся под наблюдением врачей.

В оперативном штабе напомнили, что на территории Москвы действует режим повышенной готовности, направленный на сдерживание инфекции. С 28 марта по 5 апреля ограничена работа кафе, ресторанов, общественных пространств и розничных магазинов, введена нерабочая неделя для граждан, которые не могут работать удаленно.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Необходимые продукты и услуги им помогут получить волонтеры и социальные работники.

За последние сутки в Российской Федерации подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране выявлено 1264 инфицированных.

