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Мэр Москвы

17:06

Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 15 им Филатова

мэр Москвы Сергей Собянин медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел новый коронавирусный стационар, развернутый в городской клинической больнице (ГКБ) № 15 имени Филатова.

"В Москве продолжается резервирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тысячи коек. Это крупнейшая площадка в стране. Здесь будут работать 2,7 тысячи сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но если она понадобится, то больница Филатова готова", – сказал мэр.

По его словам, около 2 тысяч человек заняты в работе по перепрофилированию больничной сети города для лечения граждан с подозрением на коронавирус.

В свою очередь, главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко рассказал, что в целях подготовки сотрудников клиники к приему пациентов весь персонал прошел обучение, а больница в полном объеме обеспечена лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Стационар располагает тремя корпусами с отделениями на 1 315 коек (с возможностью расширения до 1 450), в том числе родильным домом на 170 коек и реанимационным отделением на 111 коек (с возможностью расширения до 180 коек). В наличии имеется 146 аппаратов ИВЛ и 2 аппарата ЭКМО.

Высокотехнологичные отделения – эндоскопическое, лучевых и функциональных методов диагностики, переливания крови, КТ, МРТ и рентген, операционные – обеспечат высокое качество оказания медицинской помощи.

Палаты оборудованы индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также современными системами вентиляции и обеззараживания помещений.

Пациенты будут получать специализированное сбалансированное высококалорийное пятиразовое питание. Еду будут доставлять в индивидуальных термобоксах и разогревать на месте. Передать вещи лежащим в больнице можно будет ежедневно с 17:00 до 21:00 в будние дни, а также с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00 – в выходные и праздники.

Всего в больнице работают 543 врача и 741 медицинская сестра. В штате только высококлассные специалисты – терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги, инфекционисты и эпидемиологи. Для оказания консультативной и специализированной помощи сформированы бригады медиков.

Персонал клиники прошел обучение по работе в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Эпидемиологическую безопасность обеспечат современное приемное отделение с изолированными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных.

Для перепрофилирования больницы в кратчайшие сроки сделали следующее:

  • Разграничили "чистые" и "грязные" зоны. Оборудовали шлюз, через который будут проходить сотрудники, что гарантирует безопасность пациентов и персонала. Палаты оснастили кислородной подводкой и необходимым кислородным оборудованием. Маршрутизация госпитализированных пациентов будет осуществляться в зависимости от характера и тяжести заболевания. Пациенты с подтвержденным диагнозом будут находиться отдельно от контактных пациентов, ожидающих результатов анализа.

  • Провели косметический ремонт в палатах – создали максимально комфортные условия для пребывания пациентов.

  • Выполнили оснащение специальными бактерицидными установками для поддержания необходимого уровня чистоты воздуха.

  • Определили 200 парковочных мест для сотрудников.

  • Организовали связь между корпусами (закуплены 100 раций) для отделений, приемного отделения, охраны.

  • Организовали службу дезинфекции.

  • Подготовили перечни стандартных операционных процедур и памятки для медицинского персонала.

  • Закупили лекарства в необходимом объеме, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.

  • Создали платформу, позволяющую наладить мгновенное взаимодействие между врачами и пациентами больницы, с целью проведения информационных и обучающих вебинаров, в том числе по COVID.

  • Организовали обратную связь "Задай вопрос врачу" (в отделениях будет размещен QR-код для доступа к системе обратной связи).

  • Организовали круглосуточную горячую линию – единую информационную службу, которая будет отвечать на вопросы родственников.

  • За каждым отделением закреплен ответственный, который совместно со службой клинических психологов будет мониторить настроения пациентов и обеспечивать их спокойное состояние.

  • Организовали помощь волонтеров.

  • Создали зону комфортного пребывания для сотрудников.

  • В ближайшие дни в больницу будет поставлено дополнительное оборудование, приступит к работе дополнительный персонал.

Ранее сообщалось, что за каждого взрослого инфицированного COVID-19 медицинское учреждение будет получать по 200 тысяч рублей. На 5 тысяч рублей больше клиникам будут выдавать за каждого ребенка.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1 036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

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