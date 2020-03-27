Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 15 им Филатова

17:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин осмотрел новый коронавирусный стационар, развернутый в городской клинической больнице (ГКБ) № 15 имени Филатова.
"В Москве продолжается резервирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тысячи коек. Это крупнейшая площадка в стране. Здесь будут работать 2,7 тысячи сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но если она понадобится, то больница Филатова готова", – сказал мэр.
По его словам, около 2 тысяч человек заняты в работе по перепрофилированию больничной сети города для лечения граждан с подозрением на коронавирус.
В свою очередь, главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко рассказал, что в целях подготовки сотрудников клиники к приему пациентов весь персонал прошел обучение, а больница в полном объеме обеспечена лекарствами и средствами индивидуальной защиты.
Стационар располагает тремя корпусами с отделениями на 1 315 коек (с возможностью расширения до 1 450), в том числе родильным домом на 170 коек и реанимационным отделением на 111 коек (с возможностью расширения до 180 коек). В наличии имеется 146 аппаратов ИВЛ и 2 аппарата ЭКМО.
Высокотехнологичные отделения – эндоскопическое, лучевых и функциональных методов диагностики, переливания крови, КТ, МРТ и рентген, операционные – обеспечат высокое качество оказания медицинской помощи.
Палаты оборудованы индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также современными системами вентиляции и обеззараживания помещений.
Пациенты будут получать специализированное сбалансированное высококалорийное пятиразовое питание. Еду будут доставлять в индивидуальных термобоксах и разогревать на месте. Передать вещи лежащим в больнице можно будет ежедневно с 17:00 до 21:00 в будние дни, а также с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00 – в выходные и праздники.
Всего в больнице работают 543 врача и 741 медицинская сестра. В штате только высококлассные специалисты – терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги, инфекционисты и эпидемиологи. Для оказания консультативной и специализированной помощи сформированы бригады медиков.
Персонал клиники прошел обучение по работе в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Эпидемиологическую безопасность обеспечат современное приемное отделение с изолированными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных.
Для перепрофилирования больницы в кратчайшие сроки сделали следующее:
В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1 036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: