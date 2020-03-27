Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 15 им Филатова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел новый коронавирусный стационар, развернутый в городской клинической больнице (ГКБ) № 15 имени Филатова.

"В Москве продолжается резервирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тысячи коек. Это крупнейшая площадка в стране. Здесь будут работать 2,7 тысячи сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но если она понадобится, то больница Филатова готова", – сказал мэр.

По его словам, около 2 тысяч человек заняты в работе по перепрофилированию больничной сети города для лечения граждан с подозрением на коронавирус.

В свою очередь, главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко рассказал, что в целях подготовки сотрудников клиники к приему пациентов весь персонал прошел обучение, а больница в полном объеме обеспечена лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Стационар располагает тремя корпусами с отделениями на 1 315 коек (с возможностью расширения до 1 450), в том числе родильным домом на 170 коек и реанимационным отделением на 111 коек (с возможностью расширения до 180 коек). В наличии имеется 146 аппаратов ИВЛ и 2 аппарата ЭКМО.

Высокотехнологичные отделения – эндоскопическое, лучевых и функциональных методов диагностики, переливания крови, КТ, МРТ и рентген, операционные – обеспечат высокое качество оказания медицинской помощи.

Палаты оборудованы индивидуальными санузлами с туалетом, душем и раковиной, а также современными системами вентиляции и обеззараживания помещений.

Пациенты будут получать специализированное сбалансированное высококалорийное пятиразовое питание. Еду будут доставлять в индивидуальных термобоксах и разогревать на месте. Передать вещи лежащим в больнице можно будет ежедневно с 17:00 до 21:00 в будние дни, а также с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00 – в выходные и праздники.

Всего в больнице работают 543 врача и 741 медицинская сестра. В штате только высококлассные специалисты – терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги, инфекционисты и эпидемиологи. Для оказания консультативной и специализированной помощи сформированы бригады медиков.

Персонал клиники прошел обучение по работе в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Эпидемиологическую безопасность обеспечат современное приемное отделение с изолированными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных.

Для перепрофилирования больницы в кратчайшие сроки сделали следующее:

Разграничили "чистые" и "грязные" зоны. Оборудовали шлюз, через который будут проходить сотрудники, что гарантирует безопасность пациентов и персонала. Палаты оснастили кислородной подводкой и необходимым кислородным оборудованием. Маршрутизация госпитализированных пациентов будет осуществляться в зависимости от характера и тяжести заболевания. Пациенты с подтвержденным диагнозом будут находиться отдельно от контактных пациентов, ожидающих результатов анализа.



Провели косметический ремонт в палатах – создали максимально комфортные условия для пребывания пациентов.



Выполнили оснащение специальными бактерицидными установками для поддержания необходимого уровня чистоты воздуха.



Определили 200 парковочных мест для сотрудников.



Организовали связь между корпусами (закуплены 100 раций) для отделений, приемного отделения, охраны.



Организовали службу дезинфекции.



Подготовили перечни стандартных операционных процедур и памятки для медицинского персонала.



Закупили лекарства в необходимом объеме, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства, средства индивидуальной защиты.



Создали платформу, позволяющую наладить мгновенное взаимодействие между врачами и пациентами больницы, с целью проведения информационных и обучающих вебинаров, в том числе по COVID.



Организовали обратную связь "Задай вопрос врачу" (в отделениях будет размещен QR-код для доступа к системе обратной связи).



Организовали круглосуточную горячую линию – единую информационную службу, которая будет отвечать на вопросы родственников.



За каждым отделением закреплен ответственный, который совместно со службой клинических психологов будет мониторить настроения пациентов и обеспечивать их спокойное состояние.



Организовали помощь волонтеров.



Создали зону комфортного пребывания для сотрудников.



В ближайшие дни в больницу будет поставлено дополнительное оборудование, приступит к работе дополнительный персонал.

Ранее сообщалось , что за каждого взрослого инфицированного COVID-19 медицинское учреждение будет получать по 200 тысяч рублей. На 5 тысяч рублей больше клиникам будут выдавать за каждого ребенка.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1 036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.