Больницы в Москве получат выплаты за каждого больного коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что столичные больницы получат денежные выплаты за нахождение в них зараженных коронавирусом.
Она подчеркнула, что за каждого взрослого инфицированного COVID-19 медицинское учреждение будет получать по 200 тысяч рублей. На 5 тысяч рублей больше клиникам будут выдавать за каждого ребенка.
"Этого достаточно, чтобы обеспечить повышенную заработную плату, она включает в себя все необходимые средства защиты, лечение, исследования", – прокомментировала это решение Ракова.
Основным медицинским центром в столице, где ведется работа с зараженными коронавирусом, является больница в Коммунарке. 24 марта учреждение посетил Владимир Путин. Он отметил высокое качество услуг, которое оказывается в этой клинике.
Путин оценил работу медицинского центра в Коммунарке
Кроме того, в настоящий момент ведется строительство инфекционного центра в поселении Вороновском. Работы осуществляют с 19 марта. 26 марта стало известно, что специалисты почти завершили строительство газопровода и водопровода. Рабочих поддерживают плакатами и музыкой.
Кроме того, 24 марта место строительства больницы осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что работы завершат в ближайшее время. В интервью телеканалу ТВЦ Собянин подчеркнул, что центр в Вороновском будет работать и в течение следующих десятилетий.
В настоящий момент в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. 25 марта скончались двое инфицированных, которым было 88 и 73 года.
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