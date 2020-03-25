Больница в ТиНАО будет работать на протяжении нескольких десятилетий – Собянин

21:31
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что больница, которая в настоящий момент возводится в ТиНАО, будет функционировать и после пандемии коронавируса.
Он подчеркнул, что клиника, хоть и считается быстровозводимой, однако будет работать на протяжении следующих нескольких десятилетий.
"Люди понимают, что они работают на определенные цели, они четко обозначены. Они должны построить не только корпуса, а саму больницу, которая будет спасать жизни людей", – отметил Собянин в эфире ТВЦ.
24 марта мэр Москвы посетил место строительства больницы в поселении Вороновском. Он рассказал, что работы выполнены на 40%.
Впервые о строительстве больницы в ТиНАО Сергей Собянин рассказал 10 марта. 19 марта специалисты приступили к возведению инфекционного центра. В связи с этим движение на одном из участков Калужского шоссе перекрыто. Настрой рабочих, участвующих в строительстве, поддерживают плакатами и музыкой.
Также в интервью телеканалу ТВЦ Собянин заявил о поддержке введения законопроекта об ужесточении наказания за нарушения карантинного режима. Кроме того, он рассказал, что на время нерабочей недели в Москве могут закрыть центральные парки, рестораны и кафе.
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