Рестораны и центральные парки могут закрыть в нерабочую неделю – Собянин

20:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центральные парки столицы могут закрыть из-за угрозы распространения коронавируса, заявил Сергей Собянин.
По его словам, они привлекают много людей, поэтому необходимо обсудить график работы таких мест.
"Потому что у многих, не только москвичей, возникнет желание приехать в столицу погулять в эти дни: увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов. Так вот я говорю, в Москве в это время будет нечего делать. Все увеселительные точки будут закрыты. Лучше находиться дома", – подчеркнул мэр.
В нерабочую неделю в условиях распространения коронавируса все рестораны и кафе тоже должны быть закрыты, добавил он.
"Я считаю, что открытый общедоступный общепит в эти дни не должен работать: рестораны, кафе и так далее. Производственные столовые – пожалуйста, публичные рестораны – нет", – сказал Собянин.
Он отметил, что нерабочая неделя в стране вводится для того, чтобы бороться с нарастанием заболеваемости коронавирусом.
"Эти дни нужно нам использовать, чтобы уменьшить скорость распространения инфекции, сгладить эти пики, которые нарастают", – сказал глава города в эфире телеканала ТВЦ.
Решение касательно работы общепита, крупных ТЦ и парков должны озвучить 26 марта. Мэр уточнил, что исключением станут торговые залы, в которых продается продовольствие.
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
На Москву приходится 410 случаев из 658 в России, количество выздоровевших пациентов – 15. Столичная полиция порекомендовала гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми.
Мэр ввел домашний режим для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Нарушителей будут выявлять с помощью системы городского видеонаблюдения.
В столичном транспорте временно отменены льготы. Это коснется студентов колледжей и вузов, а также тех людей, которых мэр призывал соблюдать режим самоизоляции.
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