Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 15

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Еще одного человека, ранее зараженного коронавирусом, выписали из инфекционной больницы № 2 в Москве, сообщает Оперштаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
Таким образом, общее количество выздоровевших от COVID-19 в столице составило 15 человек. Выписанный из больницы поблагодарил врачей за лечение и отметил, что они по-настоящему старались поддерживать его.
"Я очень благодарен врачам. Я даже не говорю про их профессионализм, наверное, каждый из нас бы сделал максимум. Я говорю про их душевность. Они по-настоящему старались поддерживать, все время были рядом. Совершенно замечательное отношение", – рассказал выздоровевший.
В Оперштабе напомнили, что в столице имеются отделения, где работают с зараженными коронавирусом или находящимися под подозрением, в семи городских стационарах. В них провели работу по адаптации помещений и обучению персонала.
24 марта больницу в Коммунарке посетил президент России Владимир Путин. Он отметил высокое качество оказания медицинской помощи и слаженную работу коллектива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после визита в больницу.
Также ведется активная работа по строительству инфекционной клиники в поселении Вороновском в ТиНАО. Ранее стало известно, что протяжение подъездных дорог к больнице завершено на 60%. Строительство отделения планируют закончить в ближайшее время.
В настоящий момент в России зафиксировали 658 случаев заражения коронавирусом. 163 из них выявили за последние сутки.
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