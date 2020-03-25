Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией. Проверки начались в среду, 25 марта, рассказали ТАСС представители министерства обороны России.

Уточняется, что проверки будут организованы только на полигонах. Мероприятия начались в воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

В Минобороны отметили, что главная цель проверки состоит в повышении уровня готовности подразделений для решения, связанного с борьбой с COVID-19.

24 марта больницу в Коммунарке посетил Владимир Путин. Во время осмотра больницы в ТиНАО глава государства отметил высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива.

В мире, согласно информации ВОЗ, коронавирусом заразилось свыше 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек. Продолжается разработка вакцины.

Ранее сообщалось, что деятельность клубов и кинотеатров приостановили в Подмосковье.