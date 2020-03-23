Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавируса. Такое распоряжение опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

Еще 5 миллиардов рублей выделят на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Деньги поступят из резервного фонда.

Власти РФ также выделят из резервного фонда правительства 10 миллиардов рублей на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, лечения эпидемических заболеваний, а также средств индивидуальной защиты.

В документе уточняется, что средства выделяются в целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число увеличится. По его словам, медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом.

Глава кабмина заявил, что с 20 марта начался оперативный мониторинг цен. Он подчеркнул, что у России достаточно продуктов питания и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

В России, по последним данным, 367 заболевших. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса. В Минздраве заявили, что это поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения.