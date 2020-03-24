Путин надел защитный комбинезон в медцентре в Коммунарке

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке
Все меры безопасности при посещении Владимиром Путиным больничного комплекса в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, были соблюдены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что без защитного костюма глава государства находился только в "чистой зоне", передает "Интерфакс". На кадрах визита российского лидера в больницу в Коммунарке видно, что сначала он проходит по зданию в обычном костюме, а затем переодевается в желтый защитный комбинезон и черную маску.
Путин выразил благодарность главному врачу медцентра в Коммунарке Денису Проценко за организацию работы учреждения. Президент отметил высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива. Проценко в разговоре с главой государства указал на отличную оснащенность и качественное оборудование комплекса.
Перед этим в Ново-Огареве Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. На встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса. Мэр Москвы предложил распространить карантин для пожилых людей на все российские мегаполисы. Он обратил внимание, что в группе риска пожилые люди от 65 лет.
Глава столицы отметил, что за десять дней порядка миллиона человек прибыло в Россию из-за рубежа. Он подчеркнул, что заболевание показывает высокую динамику распространения
По словам мэра Москвы, было сделано 3 тысячи тестов, до конца недели будут проводить в лабораториях 13 тысяч. В больнице в Коммунарке идет апробация различных тест-систем, в том числе зарубежных.
В ближайшее время будет достроен инфекционный центр в ТиНАО. Больница появится возле деревни Голохвастово в поселении Вороновском. Сейчас специалисты проводят монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, поставляют медицинское оборудование.
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев в 14 регионах. В Москве подтвердили еще 28 случаев коронавирусной инфекции, всего в городе зарегистрированы 290 зараженных.
По сведениям ВОЗ, в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.
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