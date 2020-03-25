В АКОРТ рассказали, что торговые сети будут работать в обычном режиме на следующей неделе

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Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко рассказал, что торговые сети, входящие в организацию, будут работать на следующей неделе в обычном режиме, сообщает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что они работают и по выходным дням. В связи с этим на следующей неделе торговые сети будут работать так же, как и раньше.

"Торговые сети – члены АКОРТ будут работать в обычном режиме. Каких-либо приостановок на время длинных выходных не планируется. Обычно выходные у нас рабочие, и эти выходные так же, как и вся нерабочая неделя, исключением не будет", – отметил Власенко.

Он подчеркнул, что в торговых сетях активно осуществляются меры по профилактике распространения коронавируса. В частности, в магазинах проводят дополнительную санитарную обработку.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам рассказал, что следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Он подчеркнул, что мера вводится с целью предотвращения угрозы быстрого распространения болезни.

Глава государства также внес предложение по увеличению пособия по безработице до 12 тысячи рублей. Путин отметил, что необходимо помочь той категории граждан, которая может столкнуться с потерей работы.

В столице в соответствии с указом мэра Сергея Собянина временно приостановят работу все городские культурно-досуговые учреждения. Также в торгово-развлекательных центрах закроют все объекты для отдыха и развлечений.

В России в настоящий момент всего зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом. Из них 163 зафиксировано за последние сутки. Численность зараженных в Москве возросла с 290 до 410 человек.