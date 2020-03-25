Путин предлагает увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей

Фото: depositphotos/gutaper

Владимир Путин выступил с предложением об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Президент РФ заявил об этом во время телеобращения к гражданам России.

"Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное давление", – сообщил Путин. По словам главы государства, власти страны должны поддерживать граждан, которые, вероятно, потеряют работу.

Путин обратил внимание, что в настоящий момент максимальное пособие по безработице достигает 8 тысяч рублей ежемесячно. Данную выплату нужно повысить, считает он.

"Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей", – сказал Путин.

В январе сообщалось, что Совет Федерации поддержал идею уравнять пособие по безработице с прожиточным минимумом. Так, прожиточный минимум в тот момент составлял около 12 тысяч рублей.

Получать пособие по безработице можно каждый месяц, при соблюдении ряда определенных требований. В частности, соискатель должен проходить перерегистрацию в установленные Центром занятости населения дни. В ЦЗН гражданину также предлагаются подходящие вакансии или курсы повышения квалификации.

Недавно в России предложили узаконить временную удаленную работу. Речь пошла о совмещении работы в офисе и дистанционно.

Ранее стало известно, что Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты.

Помимо того, глава государства заявил о необходимости переноса голосования по Конституции.