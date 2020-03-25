Обращение Путина к населению. Онлайн

Владимир Путин 25 марта выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Трансляция выступления началась в 16:20.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Случаи заражения зафиксировали в 55 регионах.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.