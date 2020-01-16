В СФ поддержали идею уравнять пособие по безработице с прожиточным минимумом

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Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко поддерживает идею повысить размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума.

"Я считаю, что чем выше доходы и реальные денежные дотации для граждан РФ, тем лучше. Но в любом случае нужно смотреть по возможности. Если есть такая возможность – значит, нужно повышать", – цитирует Тимченко Агентство "Москва".

Сенатор подчеркнул, что нельзя допускать ситуаций, при которых люди "получали бы пособие по безработице из-за нежелания работать". "Его могут получать только те, кто сильно в нем нуждается и по каким-то причинам не может работать", – добавил он.

В ноябре Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее размеры пособий по безработице на 2020 год. Минимальный и максимальный размеры пособий составят 1,5 и 8 тысяч рублей соответственно.

Прожиточный минимум составляет около 12 тысяч рублей.