Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее размеры пособий по безработице на 2020 год.

Таким образом, минимальный и максимальный размеры пособий составят 1,5 и 8 тысяч рублей соответственно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста достигнет 11 тысяч 280 рублей, передает "Вечерняя Москва".

В министерстве труда ранее заявили, что в следующем году в России не ожидается повышения уровня безработицы, о котором предупредили эксперты рекрутинговой компании HeadHunter.

По данным Росстата, в августе уровень безработицы снизился до нового исторического минимума и составил 4,3 процента от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше).

В качестве безработных в органах службы занятости были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч в последнем летнем месяце получали пособия по безработице.

Также отмечалось, что безработица в Москве находится на одном из самых низких уровней среди мировых столиц. Российская столица уступает по этому показателю только Пекину.