Эксперт оценила перспективы роста безработицы в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила, что россиян не должно настораживать недавнее исследование о перспективах рынка труда на 2020 год. Она пояснила, что в ближайшее время никакого скачка безработицы ожидать не стоит.

"Это, что называется, мастерство заголовка. То, что собираются уволить, написали все, а то, что 60% компаний намерены увеличивать персонал, не написал в заголовке никто. В прошлом году вообще 20% компаний наметили увольнения. Авторы опроса спрашивают: "Собираетесь увольнять?" Компания, например, может ответить: "Да, собираемся". А сколько? Может, они одного человека хотят уволить. Есть разница: 10 или 100 они уволят? В такой постановке вопроса это нормальный результат опроса, даже маленькая доля компаний, которая не исключает увольнений", – сказала Варшавская, сообщает ИА "НСН".

Также она обратила внимание, что авторы исследования не уточнили, от какого числа сотрудников собрались избавляться компании в 2020 году, хотя это важно для оценки стабильности рынка труда.

Ранее в ходе опроса работодателей специалисты выяснили, что 9% компаний собираются сократить персонал в 2020 году. При этом 62% ожидают увеличения численности персонала. Специалисты опросили около 150 российских работодателей.

Примерно 55% работодателей рассчитывают на увеличение окладов в 2020 году. 49% работодателей оценивают свое положение на рынке как стабильное.

