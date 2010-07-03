Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:59

Эксперт оценила перспективы роста безработицы в России

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила, что россиян не должно настораживать недавнее исследование о перспективах рынка труда на 2020 год. Она пояснила, что в ближайшее время никакого скачка безработицы ожидать не стоит.

"Это, что называется, мастерство заголовка. То, что собираются уволить, написали все, а то, что 60% компаний намерены увеличивать персонал, не написал в заголовке никто. В прошлом году вообще 20% компаний наметили увольнения. Авторы опроса спрашивают: "Собираетесь увольнять?" Компания, например, может ответить: "Да, собираемся". А сколько? Может, они одного человека хотят уволить. Есть разница: 10 или 100 они уволят? В такой постановке вопроса это нормальный результат опроса, даже маленькая доля компаний, которая не исключает увольнений", – сказала Варшавская, сообщает ИА "НСН".

Также она обратила внимание, что авторы исследования не уточнили, от какого числа сотрудников собрались избавляться компании в 2020 году, хотя это важно для оценки стабильности рынка труда.

Ранее в ходе опроса работодателей специалисты выяснили, что 9% компаний собираются сократить персонал в 2020 году. При этом 62% ожидают увеличения численности персонала. Специалисты опросили около 150 российских работодателей.

Примерно 55% работодателей рассчитывают на увеличение окладов в 2020 году. 49% работодателей оценивают свое положение на рынке как стабильное.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика