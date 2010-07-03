Почти 10% российских компаний планируют уволить сотрудников

фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России в будущем году ожидаются сокращения – сотрудников каждой десятой компании могут уволить, сообщает газета "Известия".

Эксперты HeadHunter провели опрос работодателей и пришли к выводу, что только 19% компаний планируют провести сокращение численности персонала. Вместе с тем 49% работодателей, напротив, заявили об увеличении части штата.

Как отмечается, граждане России, которые работают в 43% фирм и предприятий, стали получать больше денег, а в 53% компаний оклады сотрудников не изменились. О сокращении зарплат заявил лишь 1% работодателей.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов выразил мнение, что наметившаяся стабильность на рынке труда не поддержана ростом экономики и носит чисто статистический характер.

"Если бы не демографическая яма 90-х, то в стране наблюдался бы рост безработицы, так как особых драйверов спроса на рабочую силу в экономике, особенно в коммерческом секторе, нет", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что уровень занятости в Москве является одним из самых высоких в мире. Столица опережает Токио, Париж, Берлин и Лондон.

Согласно данным международной группы Euromonitor, в прошлом году уровень безработицы в российской столице составил 2,1%. В Дели и Токио уровень безработицы превысил 3%, в Лондоне и Нью-Йорке – 4%, в Берлине этот показатель составил 6,3%, в Париже – 8,4%, Рио-де-Жанейро – 8,8%, Стамбуле – 12,8%.

В августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума и составил 4,3% от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). В качестве безработных в органах службы занятости были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч в последнем летнем месяце получали пособия по безработице.