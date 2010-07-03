Безработица в России установила новый исторический минимум

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В августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума и составил 4,3% от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Уточняется, что в качестве безработных в органах службы занятости были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч в последнем летнем месяце получали пособия по безработице.

Численность рабочей силы в августе составила 75,7 миллиона человек, что составляет 52% от общего населения страны. Прежний исторический минимум безработицы зафиксировали в РФ в июне, тогда показатель оказался на уровне 4,4%.

Ранее эксперты назвали регионы страны с самой благоприятной ситуацией на рынке труда по итогам 2018 года. Специалисты проанализировали девять показателей, включая уровень зарплаты, занятость и емкость рынка. Первое место поделили Москва и Санкт-Петербург, на второе попала Московская область. В лидерах также оказались Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Татарстан.