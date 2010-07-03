Уровень безработицы в Москве стал одним из самых низких среди мировых столиц

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Фото: depositphotos/TarasMalyarevich
Безработица в Москве – на одном из самых низких уровней среди мировых столиц. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.
Российская столица уступает по этому показателю только Пекину. В Дели, Токио, Париже, Берлине, Стамбуле, Лондоне, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке он выше, отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По информации международной группы Euromonitor, уровень безработицы в 2018 году составил 2,1%. Он снижается с 2015 года и в 2018-м вернулся к докризисным показателям пятилетней давности.
Уровень занятости растет последние десять лет, в прошлом году он достиг 81%. В Лондоне этот показатель был равен 79%, в Нью-Йорке 72%, в Рио – 59%, в Стамбуле – 54%, в Дели – 40%, рассказал глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.
В Роструде сообщили, что Москва вошла в число регионов с самыми высокооплачиваемыми вакансиями. В столице предложений с зарплатой свыше 80 тысяч рублей – более 8 тысяч.
Лидерами по количеству вакансий с высокой зарплатой стали сферы информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта. Помимо Москвы, в топ вошли Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Санкт-Петербург.
В Росстате рассказали, что в августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума. Он составил 4,3% от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). Численность рабочей силы в августе достигла 75,7 миллиона человек – 52% от общего населения страны.
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