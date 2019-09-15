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15 сентября, 23:12

Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия России

общество

15 сентября, 23:12

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты.

За такую работу в России предлагают зарплату в 430 тысяч рублей в месяц.

Директор Рыбного союза Сергей Гудков подчеркнул, что обычно такие механики получают по 200 тысяч рублей. Названная зарплата может объясняться срочной необходимостью в работнике, она встречается очень редко, уточнил он.

Далее в рейтинге самых высокооплачиваемых специальностей идет пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Их заработок составляет 330 тысяч рублей в месяц.

Изданию заявили, что эти вакансии опубликованы в интернете в свободной доступе, и на них может откликнуться соискатель из любого региона страны.

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