Россияне высказались о лучшей мотивации на работе

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Аналитический центр НАФИ опросил граждан страны о том, что они считают лучше мотивацией на рабочем месте, результатами исследования делится ТАСС.

Большинство опрошенных (73%) заявили, что лучшей мотивацией являются премии и бонусы. 56% назвали 13-ю зарплату, а 41% – социальный пакет. Вместе с тем 25% респондентов отметили дополнительные отгулы и выходные.

Еще 15% граждан назвали приятным поощрением ценные подарки, 14% участников опроса высказались за оплату работодателем обучения.

26% респондентов рассказали, что в их социальный пакет входит полис дополнительного медицинского страхования, у 14% соцпакет включает оплату питания, у 11% – оплату проезда и мобильной связи, у 10% – обучения. Больше всего в составе социального пакета работающие граждане РФ хотели бы видеть льготные путевки (47%) и ДМС (45%).

Ранее ВЦИОМ спросил у россиян, удовлетворены ли они в целом своей нынешней работой. В результате 40% ответили, что вполне удовлетворены, еще 39% – скорее, удовлетворены, 16% – скорее, не удовлетворены и 5% – совершенно не удовлетворены. Опрос также показал, что в среднем российские граждане работают 49 часов в неделю, медианное значение количества рабочих часов респондентов – 41 час.