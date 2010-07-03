Молодежи сложнее добиться успеха в бизнесе и политике – ВЦИОМ

ВЦИОМ опросил граждан страны на тему того, легко ли сегодняшним молодым людям добиться успеха в таких сферах деятельности, как бизнес, политика, государственная служба, спорт, наука и творчество. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.
77% опрошенных заявили, что молодежи сложно строить карьеру в бизнесе, 73% назвали государственную службу, столько же человек отметили сложности политической деятельности. Вместе с тем 15% высказали противоположное мнение, заявив, что все названные сферы полностью открыты для молодых людей.
Наиболее доступными для самореализации областями, по мнению россиян, стали спорт (41%) и творчество (36%).
Ранее Финансовый университет при правительстве России проанализировал миграционные потоки граждан молодого возраста и выяснил, что они часто готовы переезжать в Москву и Санкт-Петербург ради высокооплачиваемой работы. По данным экспертов, группа населения от 18 до 30 лет наиболее чувствительна к возможностям для профессионального и личностного развития, а также к повышению качества собственной жизни. При этом больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, в Омске, Челябинске, Тольятти, Волгограде и Барнауле.
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