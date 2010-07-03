Психолог дала советы по борьбе с эмоциональным выгоранием

15:17
15:17
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Фото: depositphotos/photography33
72% россиян испытывают эмоциональное выгорание на работе. Только 7% из них знают, какими симптомами сопровождается это состояние и как из него выйти. Советы дала нейропсихолог Светлана Шишкова, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, эмоциональное выгорание – это синдром, возникший в результате хронического стресса на рабочем месте, который не был преодолен. Постоянный стресс может стать причиной многих заболеваний. Синдром эмоционального выгорания врачи советуют не игнорировать.
Специалисты выделили пять стадий этого синдрома. Это потеря уверенности в себе на фоне удовлетворенности работой, появление психосоматических расстройств (в основном это головная боль и бессонница), потеря производительности и невнимательность, хроническая усталость (сюда же частые простуды, ослабленный иммунитет), апатия, сопряженная с перепадами настроения.
Попытки взять себя в руки и взбодриться не помогают в таком случае. Люди начинают понимать, что нужно либо взять тайм-аут, либо поменять работу, либо изменить свое отношение к ней.
У многих вследствие эмоционального выгорания появляются нервные тики, выпадают волосы (признак гормонального сбоя), перепады настроения приобретают угрожающий характер.
Специалист говорит, что при эмоциональном выгорании необходимо в первую очередь устранить причину – то есть работу. Врачи советуют взять отпуск минимум на две недели. Можно также взяться за любое дело, которое для вас важно, помимо работы. Это может быть или ремонт, или другие домашние дела, которые вы постоянно откладывали из-за нехватки времени, или любое увлечение. Если его нет, желательно срочно найти "клин", который вышибет.
Также нужно разобраться в том, почему вы так загнали себя. Наверняка бок о бок с вами работают коллеги, которые выполняют ту же работу и при этом прекрасно себя чувствуют. Медики отмечают, что в качестве факторов, способствующих развитию эмоционального выгорания, можно отметить низкую самооценку, отсутствие поощрения за проделанную работу (премии либо элементарной словесной благодарности), незаслуженная критика и давление со стороны руководства.
Чтобы эмоциональное выгорание не настигло вас снова, нужно ограничить и согласовать с руководством круг обязанностей. Переработка допускается только в исключительных случаях и за дополнительное вознаграждение. Также нужно расставить приоритеты и планировать время. Не стоит также жертвовать своим сном и прогулками на свежем воздухе, поскольку это крайне важно для здоровья и самочувствия, говорят специалисты. Также лучше переключиться на другую область, не связанную с вашей работой, и составить план приятных дел на будущее (сюда относится отпуск, график на ближайшие выходные и тому подобное).
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