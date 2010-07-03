В Госдуме назвали способ вернуть молодежь в регионы

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Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов рассказал, как инициировать возвращение молодых людей в регионы для поисков работы или получения образования. Слова парламентария приводит ИА "НСН".

"Надо, чтобы человек в сельской местности или в малых городах кроме работы мог иметь еще какую-нибудь возможность проявить себя – культуру, творчество, спорт, хорошие, интересные вечерние занятия", – отметил депутат.

Он добавил, что свой вклад должно внести и местное телевидение. По словам Харитонова, региональные СМИ должны уделять больше внимания местным активностям и чаще "говорить о хорошем".

Ранее Финансовый университет при правительстве РФ проанализировал миграционные потоки молодых жителей крупных и средних городов. Исследование показало, что молодые люди готовы переезжать в Москву и Санкт-Петербург ради высокооплачиваемой работы.

Эксперты утверждают, что наиболее чувствительна к возможностям для профессионального и личностного развития оказалась группа населения от 18 до 30 лет. Также выяснилось, что больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, – в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.