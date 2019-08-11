Куда перебраться землянам: гид по соседним планетам

Многие футурологи абсолютно уверены в том, что рано или поздно нам все равно придется переехать на другую планету. И пока ученые выясняют, насколько это вообще реально, наш обозреватель Николай Гринько рассмотрел несколько вариантов. Идем выбирать.

Стивен Хокинг, по мнению многих, был самым умным человеком планеты. За свою жизнь он успел сделать удивительно много: разрабатывал революционные теории, читал лекции, изучал космос, организовывал вечеринки для путешественников во времени, снимался в кино и, конечно, писал книги. И в каждой из них ученый настоятельно рекомендовал человечеству как можно скорее выйти в космос. Земля может погибнуть от множества причин: изменение климата, ядерная война, вспышка на Солнце, столкновение с крупным астероидом... Мы должны найти для себя новый дом во Вселенной, пока окончательно не развалили старый.

Идея колонизации других планет вовсе не нова. Она появилась сразу же, как только люди обнаружили, что наш шарик не болтается вокруг Солнца в одиночестве, у него есть соседи. Ближайший претендент на колонизацию, разумеется, Луна. Правда, тут есть небольшая проблема: наш спутник начисто лишен даже намека на какую-нибудь атмосферу, а это означает, что люди смогут там жить только на герметичных базах, заполненных воздухом. По последним данным, на Луне достаточно много воды – она сконцентрирована на полюсах в виде льда. Из нее можно будет добывать кислород, но с его помощью превратить Луну в цветущий сад не получится.

Можно было бы попытаться выстроить города на Венере, благо она совсем недалеко (по космическим меркам, разумеется), и атмосфера там есть, и сила притяжения почти такая же, как на старушке-Земле... Да только климат там далеко не курортный. Мало того что атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа и давит на поверхность почти в сто раз больше, чем мы привыкли. Мало того что венерианские облака состоят из концентрированной серной кислоты. Так еще и температура там примерно плюс 460 градусов по Цельсию, и это только среднее значение. Между прочим, на Венере жарче, чем даже на самой близкой к Солнцу планете – Меркурии (куда мы тоже не полетим, потому что тамошние плюс 430 градусов – это, конечно, немного прохладнее, но все равно не слишком комфортно).



Обратим взор на Марс. Он тоже не очень далеко от Земли, и атмосфера там есть – тоненькая, хиленькая, но есть. Да, марсианская зима сурова: минус 136 градусов – это вам не шуточки. Но зато летом термометры не поднимаются выше плюс 35, а это уже кое-что! Правда, и тут есть подводные камни. Дело в том, что когда-то очень давно Марс по неизвестным пока причинам потерял свое магнитное поле. На первый взгляд, это кажется мелочью: подумаешь, компас не работает. Но именно магнитное поле защищает, например Землю, от солнечного ветра, способного сдуть всю атмосферу в открытый космос. На Марсе именно так и произошло, и в результате над Красной планетой остался лишь тоненький слой углекислого газа со смехотворным по земным меркам давлением. В общем, без скафандра не прогуляешься.

По этой причине ученые давно подумывают о превращении Марса в аналог Земли – чтобы и вода, и кислород, и приемлемая температура, и яблоневые сады. Процесс подгонки чужой планеты под стандарты Земли называется терраформированием. Правда, готового рецепта пока нет, и ученые постоянно предлагают все новые и новые способы.

Поначалу казалось, что будет достаточно отправить на Марс немного сине-зеленых водорослей, по-научному – цианобактерий. Предполагалось, что им будет достаточно солнечного света и углекислого газа, чтобы они начали активно размножаться и выделять кислород. За какую-нибудь тысячу лет водоросли должны были полностью завоевать все доступное пространство и сделать атмосферу пригодной для дыхания.

Но расчеты показали, что схема не сработает: сначала нужно сделать что-то с марсианским климатом: планету нужно подогреть, устроив на ней парниковый эффект. И вот тут стали появляться самые экзотические проекты. Заставить какой-нибудь крупный астероид врезаться в планету, чтобы образовавшаяся пыль не позволила теплу рассеиваться. Илон Маск даже предлагал взорвать на Марсе ядерную бомбу, поскольку подходящий астероид еще нужно найти, а бомб у человечества полно, так почему бы не использовать их на благое дело? Когда выяснилось, что даже отправка на Красную планету всего боезапаса всех ядерных держав Земли не решит проблему, появился проект по созданию на Марсе искусственных облаков из аэрогеля (впрочем, он был отвергнут как нереализуемый).

К слову, именно так мы и поступаем на Земле – выбросы наших заводов мешают рассеиванию тепла, что является одной из причин глобального потепления. Правда, остаются невыясненными вопросы, как, чем, когда, на какие средства, из каких материалов и вообще нужно ли строить на Марсе заводы. Мы пока даже человека туда отправить не можем, хотя активно над этим работаем.

Футурологи полагают, что уже в этом тысячелетии люди смогут превратить Красную планету в зеленую – сделать Марс похожим на Землю и частично переселиться на него. Главной проблемой, способной этому помешать, исследователи считают не отсутствие технологий, а тот факт, что человечество может и не дожить до светлого космического будущего. Причем исключительно из-за собственной глупости и агрессивности.

Остается лишь надеяться, что ничего страшного с нами не произойдет. Все-таки мы – разумный вид.

Хотя...