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Ради самосохранения президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на любые жертвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ради самосохранения он (Зеленский – Прим. ред.) готов на любые жертвы: утилизировать остатки населения, торговать природными богатствами Украины, а если потребуется – пустить ее с молотка", – цитирует ТАСС комментарий дипломата.

При этом атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, Бердянск и Курскую область демонстрируют всю террористическую сущность режима Зеленского, подчеркнула Захарова. Использование методов террора стало "обыденным явлением и нормой поведения" для украинского лидера, добавила дипломат.

По ее словам, все, кто имеет отношение к этим преступлениям, должны будут ответить по всей строгости закона. Дипломат также указала, что ответственность за эти действия несут "киевская клика и ее западные хозяева".

Вместе с тем представитель МИД указала, что визит на Украину инспектора госдепартамента Карделла Ричардсона, скорее всего, был организован для того, чтобы "подчистить коррупционные хвосты" администрации США Джо Байдена, которая в скором времени сложит свои полномочия.

При этом, обратила внимание Захарова, в том, что следы коррупционных махинаций с западной помощью на Украине есть, можно не сомневаться. По ее словам, "зашкаливающая" коррупция стала визитной карточкой государства и общепризнанным фактом.

Ранее Захарова заявила, что Евросоюзу необходимо передать Украине собственность Зеленского и его команды вместо незаконно конфискованных российских активов. Дипломат напомнила, что ранее украинский лидер "клянчил" у Евросоюза 300 миллиардов долларов активов РФ. При этом, по ее словам, в ЕС понимают, чем подобное может для них закончиться.