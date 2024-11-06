Захарова оценила обещания Трампа в ходе "победной" речи

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сделанные им во время победной речи во Флориде, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По ее словам, во-первых, прекрасные слова должны быть подкреплены не менее прекрасными делами, и только тогда в них можно будет поверить, после чего подводить итоги и давать какие-то характеристики.

"Мы видели немало фокусов в США, когда та же самая Нобелевская премия мира была присуждена Обаме за то, что он не сделал. Поэтому давайте будем исходить из конкретных поступков и конкретных шагов и тогда будем это все анализировать", – напомнила Захарова.

Во-вторых, дипломат подметила, что в ходе своего выступления кандидат в президенты США подтвердил наличие большого количества конфликтов и войн, подразумевая, что их развязали или способствовали их появлению Штаты.

По ее словам, не менее прекрасно, что констатировано не только в предвыборной риторике, но и постфактум, что "США больны и что их нужно спасать", и в этом состоянии они сами неизвестно кому могут еще помочь.

Дипломат также напомнила, что за предыдущие четыре года президентства Трампа из заявленного им что-то вообще не было реализовано, а что-то было реализовано частично. По ее словам, люди голосуют не за предвыборную программу и не за конкретный набор мер. Они голосуют, как правило, эмоционально, за ту или иную кандидатуру, иногда даже от противного.

По последним данным, Трамп набрал 70,7 миллиона голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис – 65,7 миллиона. Кроме того, республиканец уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США. Между тем в случае победы он обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом общенациональном голосовании принимают участие обычные жители, а на втором – выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего выборщиков – 538. Для победы на выборах политику требуется получить абсолютное большинство голосов (270 и более).

Кроме президента, 5 ноября американцы выбирали в том числе вице-президента, 33 сенатора и 435 членов палаты представителей.