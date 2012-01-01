Выборы президента США: кто такие выборщики и могут ли они повлиять на результат

В США 5 ноября прошли 60-е по счету выборы президента страны. Республиканец Дональд Трамп заявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом. По прогнозам американских СМИ, Трамп набирает от 276 до 279 голосов выборщиков, когда для победы необходимо 270.

Кто такие выборщики и как работает система выборов президента США – одна из самых сложных и запутанных в мире, – в материале Москвы 24.

Как проходят выборы

Фото: ТАСС/Маргарита Тамаева

В этом году на пост президента США претендуют экс-лидер страны, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис от демократов.

Дата голосования в Соединенных Штатах была зафиксирована в Конституции еще в конце XVIII века: первый вторник после первого понедельника ноября (то есть 1-го числа выборы невозможны). Это связано со сбором урожая – в те времена фермеры могли не успеть к концу недели добраться до больших городов, чтобы проголосовать. Хоть это и утратило смысл в современных реалиях, внести изменения очень сложно из-за крайне консервативной политической системы.

Выборы проходят в два этапа: общенациональное голосование и голосование выборщиков.

В общенациональном голосовании могут принять участие без исключения граждан США, достигшие 18 лет, но не обладатели грин-карты. Американцы голосуют традиционно на участках, а также по обычной почте.

Кто такие выборщики?

Общенациональное голосование – лишь первый этап. То есть жители штатов, хоть и голосуют за конкретных кандидатов, представленных в бюллетене, но по факту выбирают представителей от своего штата – выборщиков. Это должен быть человек, которому жители доверят представлять свои интересы. Как правило, выборщиками становятся конгрессмены, бывшие военные или медийные персоны.

Например, Флорида имеет 30 выборщиков. Если кандидат от Республиканской партии выигрывает общенациональное голосование, то будут отобраны 30 выборщиков – республиканцев от Флориды, которые проголосуют за кандидата от своей партии.

Это тоже дань традиции – раньше было трудно своевременно извещать всех о ходе кампании и обеспечить общенациональное голосование.

Выборщиков столько же, сколько представителей штата в нижней и верхней палатах парламента. Всего выборщиков – 538. Для победы на выборах политику требуется получить абсолютное большинство голосов (270 и более).

Выборщики голосуют на 41-й день после общенационального голосования. В 2024-м это произойдет 17 декабря. После это голоса направляются в Вашингтон, где 6 января члены конгресса соберутся для их подсчета.

"Победитель получает все"

Фото: ТАСС/АР/Michael Conroy

В 48 из 50 штатов используется система "победитель получает все" (winner-takes-all). Это означает, что все выборщики от штата единогласно проголосуют за кандидата, который получил большинство голосов среди населения того же штата. То есть если кандидат побеждает на общенациональном голосовании в штате с перевесом хотя бы в один бюллетень, то у конкурента – ни одного выборщика: те, кто его поддержал, уже никак не учитываются.

Только выборщики от штатов Мэн и Небраска распределяются в соответствии с результатами общенационального голосования (к примеру, два делегата – за республиканца, а три – за демократа).

Для кандидатов очень важна победа в так называемых колеблющихся штатах – в тех, где заранее предсказать победителя невозможно, а местные избиратели от выборов к выборам склонны менять свои предпочтения.

То есть в США существуют "определившиеся" штаты, которые голосуют только за демократов (Нью-Йорк и Калифорния) и республиканцев (Техас и Алабама), и "колеблющиеся" – именно от них зависит, кто станет следующим президентом. В 2024-м это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада.

Подобный случай был в 2016 году: за Хиллари Клинтон проголосовали 65 миллионов американцев, а за Дональда Трампа – 63 миллиона. Но он победил в "колеблющихся штатах", где больше всего выборщиков: Флориде, Айове, Огайо и Северной Каролине. В итоге за Трампа проголосовали 304 выборщика, за Клинтон – только 227.

В теории члены коллегии выборщиков должны голосовать в зависимости от того, как проголосовали жители штата. Тем не менее так происходит не всегда, и тогда выборщиков называют недобросовестными. Это те, кто не следует результатам общенационального голосования.

В частности, на выборах 2016 года некоторые члены коллегии выборщиков от республиканцев отдали свои голоса за демократа, а демократы, наоборот, – за республиканцев. Всего их было семь человек, но существенно на результат они не повлияли.

Чтобы избежать подобных инцидентов, в 2020 году Верховный суд постановил, что местные власти могут штрафовать недобросовестных выборщиков и аннулировать их голоса.

После того как обычные жители США и выборщики отдали свои голоса, начнется заключительный этап выборов. Он пройдет в январе 2025 года, когда состоится голосование конгресса США, на котором полученные результаты утвердят, а затем проведут инаугурацию нового главы государства.

В случае если ясного результата голосование выборщиков не дало, то Конституция предусматривает возможность голосования палаты представителей. В этом случае для победы нужно получить поддержку 26 штатов из 50.

Кого еще выбирают в США в 2024 году?

Фото: ТАСС/АР/John Locher

Кроме президента, американцы выбирают еще вице-президента, 33 сенаторов и 435 членов палаты представителей. По результатам голосования 5 ноября Республиканская партия получила 51 место в сенате, что даст ей шанс получить большинство в верхней палате конгресса. На выборах в палату представителей также лидируют республиканцы. Они получат 159 мест из 435, тогда как демократы могут рассчитывать лишь на 103 места.