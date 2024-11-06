Макрон поздравил Трампа с победой на выборах президента США

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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил в аккаунте в соцсети X кандидата от партии республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Он также выразил готовность к совместной работе, которую Макрон и Трамп уже проводили на первом посту последнего с 2017 по 2021 год.

К поздравлениям присоединился генсекретарь НАТО Марк Рютте. Он тоже отметил, что готов к работе с Трампом в течение следующих четырех лет.

"Его лидерство снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего Альянса", – заявил Рютте в X.

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил победу Трампа на выборах как историческое возвращение в Белый дом.

"Ваше (Дональда и Мелании Трамп. – Прим. ред.) историческое возвращение в Белый дом знаменует собой новое начало для Америки и мощное подтверждение приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа!" – отметил Нетаньяху на своей странице в X.

Между тем Трамп заявил о своей "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США. Говоря о своих планах на посту, дипломат пообещал не развязывать войны, а положить им конец.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США. Поздравил его с "исторической победой" и Роберт Кеннеди – младший. В свою очередь, в штабе Трампа заявили, что не ожидали настолько успешных результатов в ходе выборов.