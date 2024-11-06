Спикер палаты представителей Джонсон объявил Трампа избранным президентом США

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Спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа избранным президентом США.

"Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена, как нынешние", – написал Джонсон в соцсети X.

По его словам, республиканцы в конгрессе готовы работать с Трампом над реализацией программы "Америка превыше всего".

В свою очередь, бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший на своей странице в X уже поздравил Трампа с "исторической победой", призвав его "объединить страну".

Между тем в предвыборном штабе Трампа заявили, что не ожидали настолько успешных результатов в ходе выборов, сообщает CNN со ссылкой на помощников кандидата на пост главы Соединенных Штатов. Отмечается, что сторонники Трампа ожидали непростую победу республиканца, для которой, возможно, потребовалось несколько дней.

Сам Трамп уже назвал себя 47-м президентом США, заявив о своей "политической победе". Он пообещал, что его правление станет "поистине золотой эпохой" в истории государства.

По последним данным СМИ, кандидат от республиканцев достиг отметки в 277 голосов выборщиков из необходимого для победы на выборах президента значения в 270 голосов. При этом кандидат от демократов Камала Харрис набирает только 226 голосов коллегии выборщиков.