New York Times спрогнозировал победу Трампа на выборах в США с вероятностью 88%

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Американская газета The New York Times спрогнозировала победу экс-президента США Дональда Трампа на проходящих в стране президентских выборах с вероятностью в 88%.

Опубликованная на сайте издания аналитическая система "Игла" определила победу республиканца, исходя из имеющихся предварительных подсчетов голосования.

По последним прогнозам агентства Associated Press, Трамп заручился голосами 210 выборщиков, тогда как его соперница от демократов Камала Харрис – лишь 113.

В преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.

Дональд Трамп заявлял, что дела у Республиканской партии на проходящих в стране выборах идут хорошо. Политик добавил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания будет решающим фактором для его успеха.