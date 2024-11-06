Почти 60% избирателей в США выразили недовольство работой Байдена

Фото: 123RF/palinchak

Около 58% избирателей в США выразили недовольство работой Джо Байдена на посту президента страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты опроса избирателей в рамках exit poll.

Вместе с тем 41% респондентов одобрили деятельность действующего главы Белого дома.

Кроме того, опрос также показал, что более 70% американцев недовольны или даже злы из-за того, как развиваются дела в США. Они оказались недовольны состоянием американской экономики и уровнем инфляции в стране.

Около 61% избирателей уверены, что лучшие дни США – в будущем, тогда как 34% респондентов считают, что они остались в прошлом.

Выборы президента в Штатах начались 5 ноября 2024 года. Кандидатом от демократов утвердили вице-президента Камалу Харрис, а от республиканцев – экс-президента страны Дональда Трампа.

По данным СМИ, Трамп может одержать победу в большинстве колеблющихся штатов. Так, в данный момент республиканец опережает Харрис по уровню поддержки в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании.