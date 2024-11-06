NYP: Харрис обогнала Трампа на голосовании в "пророческом регионе"

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Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис обошла своего основного соперника от республиканцев Дональда Трампа по голосам избирателей на острове Гуам, который считается "пророческим регионом". Об этом сообщает издание New York Post.

Как говорится в статье, результаты голосования на острове Гуам, который находится во владении Штатов с 2004 года, правильно предсказывали победителей всех проходивших в стране выборов президента.

Несмотря на то, что результаты на острове Гуам не учитываются на президентских выборах, они все же играют немаловажную роль для социологов и политологов.

Выборы президента в США начались 5 ноября 2024 года. Кандидатом от демократов утвердили вице-президента Камалу Харрис, а от республиканцев – экс-президента страны Дональда Трампа.

Местные аналитики не берутся прогнозировать итоги президентских выборов, объясняя это высокой степенью неопределенности. Результаты опросов избирателей в колеблющихся штатах показывают, что победа обоих кандидатов примерно одинаково вероятна.

Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что это честный проигрыш. По его словам, процесс выборов слишком сложен, поэтому проводить их нужно с использованием бумажных бюллетеней.