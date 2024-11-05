Первые участки для голосования на выборах президента открылись в США

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В ряде американских штатов открылись первые участки для голосования на президентских выборах в США, передает РИА Новости.

Так, проголосовать уже могут избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.

Президентские выборы в США пройдут сегодня, 5 ноября. Гонка развернулась между кандидатом от демократов, вице-президентом США Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

В случае победы на выборах Трамп пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Харрис, в свою очередь, предложила выдавать американцам маткапитал и анонсировала изменение налога на прибыль.

При этом по итогам опроса, проводившегося с 31 октября по 2 ноября, Трамп уступает Харрис 4% голосов. Из 1 297 респондентов Трампа поддержали 47% опрошенных, а Харрис – 51%.