Маск заявил, что в Голливуде заставляют поддерживать Харрис

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что голливудские актеры сталкиваются с давлением, так как их принуждают публично поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис на выборах президента США, пишет ТАСС.

Миллиардер уточнил, что артистам поступают звонки от неких влиятельных личностей, которые ненастойчиво предлагают проголосовать за Харрис, уточняя, что это остается их личным выбором.

"Но если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут <...>, вам больше никогда не позвонят и не будет никаких фильмов и никаких концертов", – подчеркнул Маск в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.

При этом манера таких разговоров остается приветливой и доброжелательной, уточнил предприниматель, добавив, что в целом угрозы и не требуются, так как все актеры все прекрасно понимают.

Президентские выборы в США пройдут, сегодня, 5 ноября 2024 года. Маск ранее предрек кандидату от республиканцев Трампу "сокрушительную победу" на президентских выборах. По его словам, досрочное голосование в Пенсильвании показало, что республиканцы набрали на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с показателями, зафиксированными в тот же период в 2020 году.

Однако в финальном опросе накануне выборов Трамп уступил Харрис 4%. Так, по данным аналитиков, из 1 297 респондентов его поддерживают 47% опрошенных, а Харрис – 51%.