Маск предсказал Трампу "сокрушительную победу" на выборах президента США

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа ожидает "сокрушительная победа" на президентских выборах в США. Таким мнением он поделился у себя на странице в соцсети X.

"Досрочное голосование в Пенсильвании теперь показывает, что республиканцы набирают на 435 тысяч больше голосов, чем демократы по сравнению с показателями, зафиксированными в этот же день в 2020 году. Перевес Байдена в 2020 году составил всего 80 тысяч голосов", – отметил Маск.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, республиканская партия, в свою очередь, выдвинула Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов.

Также в преддверии выборов сразу несколько крупных СМИ США начали менять свою риторику по отношению к кандидатам на пост президента страны. Например, газета The Washington Post, которая более 40 лет поддерживала демократов, заявила о своей нейтральности.