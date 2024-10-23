Илона Маска могут обвинить в подкупе избирателей в Пенсильвании

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Американский предприниматель, сторонник кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Илон Маск предложил всем проголосовавшим в Пенсильвании бесплатно посетить свои выступления, что может быть расценено как подкуп избирателей, сообщает издание Slate.

В соответствии с Федеральным законом, запрещено осуществлять выплаты или совершать расходы с целью повлиять на результаты голосования. При этом не имеет значения, ограничиваются ли эти меры воздействия только теми, кто может отдать свой голос за определенного кандидата.

Помимо этого, на выборах президента США наблюдается большое количество попыток увеличить явку с помощью денежных стимулов для избирателей. Однако большинство из них остаются в рамках закона.

Предложение Маска можно расценить как нарушение этого закона, так как билет на встречу предпринимателя считается ценной вещью. По данному закону ему может грозить срок на год и более тюремного заключения.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии официально утвердили Камалу Харрис кандидатом от фракции в президенты страны, так как действующий лидер США Байден отказался от переизбрания.

За две недели до выборов Харрис и Трамп продолжают набирать практически одинаковое количество процентов поддержки от населения семи штатов, которые считаются ключевыми для победы.